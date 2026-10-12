Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale

În fiecare an, pe 13 octombrieeste marcată Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor, un prilej de a atrage atenția asupra importanței prevenirii, pregătirii și gestionării eficiente a situațiilor de urgență. Tema din acest an, „Reziliența începe acasă”, evidențiază rolul fiecărei familii în creșterea siguranței și în reducerea efectelor dezastrelor.

Pregătirea începe în propria locuință, prin identificarea și eliminarea pericolelor, utilizarea în siguranță a instalațiilor și echipamentelor, precum și cunoașterea regulilor de comportare în cazul producerii unor situații de urgență, precum incendiile, inundațiile sau cutremurele.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, a fost elaborată broșura „În siguranță în casa ta – Protejează-ți locuința. Protejează-ți familia”, un ghid practic ce oferă recomandări utile pentru creșterea siguranței în locuință și pregătirea pentru situații neprevăzute. Materialul răspunde unor întrebări esențiale:

– Cum pot reduce vulnerabilitatea locuinței mele?

– Ce pot face pentru a fi în siguranță acasă?

– Cum mă pot pregăti pentru un dezastru?

– Ce măsuri trebuie să iau după producerea unui dezastru?

Informarea corectă și pregătirea din timp ne ajută să prevenim anumite pericole, să luăm decizii responsabile și să acționăm eficient atunci când viața și bunurile noastre sunt amenințate.

Deoarece dezastrele nu pot fi întotdeauna evitate, este esențial să reducem efectele acestora prin prevenție, educație și responsabilitate. O locuință mai sigură înseamnă o familie mai bine pregătită, iar familiile pregătite contribuie la construirea unei comunități mai reziliente.

Tot pe 13 octombrie, anul acesta, este marcată și Ziua Informării Preventive, o inițiativă prin care pompierii promovează comportamentele responsabile și măsurile de prevenire a situațiilor de urgență. Asociate adesea cu superstițiile și ghinionul, ziua de marți, 13, și pisica neagră devin, în acest context, un prilej de a transmite un mesaj simplu: multe situații periculoase pot fi prevenite prin informare și prin respectarea regulilor de siguranță.

Activitățile organizate cu această ocazie urmăresc creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la riscurile la care se expun atunci când nu respectă măsurile de prevenire, precum și familiarizarea acestora cu regulile de comportare menite să le protejeze viața și bunurile.

Pe parcursul anului 2026, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a desfășurat numeroase activități de informare, educare și pregătire a populației pentru formarea unor deprinderi practice privind comportamentul în situații de urgență. Printre acestea se numără:

-activități de informare desfășurate în timpul controalelor de prevenire;

-activități educative în cadrul programului „Școala Altfel”;

-concursuri destinate elevilor;

-lecții deschise în unități de învățământ și la operatori economici;

-activități organizate în vacanțe, în cadrul campaniei „Vacanță în siguranță”;

-exerciții cu forțe și mijloace în teren la operatori economici care prezintă surse de risc;

-amenajarea unor puncte de informare preventivă;

-organizarea evenimentului „Ziua Porților Deschise”;

-exerciții demonstrative;

-instruiri pentru personalul de la locurile de muncă;

-instruiri adresate factorilor decizionali de la nivel județean implicați în managementul situațiilor de urgență.

O atenție deosebită este acordată preșcolarilor, elevilor și cadrelor didactice, întrucât educația preventivă trebuie să înceapă de la cele mai fragede vârste. Prin activitățile desfășurate, sunt promovate mesaje din principalele campanii de informare preventivă derulate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), inclusiv cele realizate în parteneriat cu E.ON. Totodată, participanții învață măsurile esențiale de comportare în caz de cutremur sau inundații, precum și regulile de respectat în situația descoperirii unor elemente de muniție rămase neexplodate.

Prin toate aceste demersuri, pompierii urmăresc dezvoltarea unei culturi a prevenirii și responsabilizarea fiecărui cetățean în fața riscurilor.

Siguranța începe acasă, prin alegeri responsabile, informare și pregătire. Ghinionul poate fi prevenit, iar efectele dezastrelor pot fi reduse atunci când știm cum să acționăm!

Pentru a marca importanța și mesajul educativ al Zilei Internaţionale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, ISU Neamț va organiza o serie de activități dedicate acestei zile, astfel:

-12.10.2026, convocarea semestrială de specialitate a șefilor Serviciilor voluntare pentru Situații de Urgență;

-13.10.2026, în intervalul orar 14:00-18:00 la Centrul Comercial Shopping City Piatra-Neamț – activități de prezentare a măsurilor de prim ajutor și modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență;

-13.10.2026 în intervalul orar 10:00-18:00, „Ziua Porților Deschise”, în toate subunităţile (Piatra-Neamț, Roman, Târgu-Neamț, Poiana Teiului), prilej cu care vor fi prezentate mijloacele de intervenţie în caz de dezastre şi modul de folosire a acestora precum şi modul de comportare în cazul producerii acestora;

-13.10.2026 desfășurarea exerciţiului pentru situaţii de urgenţă cu tema „Activitatea personalului didactic şi a elevilor din judeţul Neamţ pe timpul şi imediat după producerea unui cutremur” în toate unitățile de învățământ din județ.

Din anul 2013, ISU Neamț în colaborare cu ISJ Neamț desfășoară cu ocazia Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscului la Dezastreun exercițiu de evacuare în cazul producerii unui cutremur în toate unitățile de învățământ din județul Neamț.

Exercițiul are ca temă „Activitatea personalului didactic și a elevilor din județul Neamț pe timpul și imediat după producerea unui cutremur”, în scopul conștientizării riscului, dar și formării deprinderilor pentru a putea acționa corespunzător în cazul producerii unui astfel de eveniment.

Exercițiul urmărește:

-anunțarea producerii situației de urgență la ora 09:50, la nivelul fiecărei unități de învățământ;

-comportamentul adecvat ce trebuie adoptat în cazul producerii unui cutremur:

-adăpostirea copiilor sub bancă, masă, grindă sau tocul de la ușă. În cazul în care sunt persoane ce au fost surprinse pe hol, se recomandă ca acestea să se așeze în poziția ghemuit cu mâinile deasupra capului lângă peretele interior, îndepărtându-se de ferestre;

-deschiderea ușii de la clasă de către cadrul didactic (aflat la ora de curs) și poziționarea acestuia sub tocul de la ușă;

-evacuarea copiilor din clase (cu recomandarea de a-și acoperi capul cu o carte sau ghiozdanul) după ce cadrul didactic s-a asigurat că se poate efectua în condiții de siguranță;

-efectuarea prezenței elevilor, pe clase, la locul de evacuare (stabilit) și înștiințarea conducerii unității de învățământ.

Recomandăm, și pe această cale, să studiați platforma Fiiptrgătit.ro pentru a afla informații despre modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență.

Formarea unui comportament adecvat în cazul producerii unei situații de urgență al cetățenilor se poate realiza prin participarea activă la activitățile de informare preventivă și exerciții.

1 din 14

Compartimentul Informare și Relații Publice