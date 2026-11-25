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Pe 25 noiembrie se marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. În semn de susținere și solidaritate cu victimele acestor abuzuri, clădirea DGASPC Neamț va fi iluminată în portocaliu în această seară. Prin acest gest simbolic, DGASPC Neamț transmite un mesajul că violența nu trebuie ascunsă sau tolerată și nici o victimă nu trebuie să rămână singură în fața abuzului.

Locuința protejată „Venus”, serviciu social licențiat al DGASPC Neamț, este singurul adăpost specializat din județ destinat victimelor violenței domestice. Locuința Venus a fost înființată în 2020, în parteneriat cu ANES și are o capacitate de opt locuri. Femeile victime ale violenței domestice și copiii acestora pot beneficia de găzduire pentru o perioadă de până la 6 luni, timp în care primesc cazare, masă, consiliere psihologică, socială și juridică, precum și sprijin pentru identificarea unui loc de muncă și dobândirea independenței financiare. De la înființarea serviciului, 50 de femei, dintre care 47 însoțite de copii, au beneficiat de găzduire în locația menționată. În total, aproape 300 de femei victime ale violenței domestice au primit servicii specializate de consiliere și suport.

În prezent, toate cele opt locuri sunt ocupate, situație care confirmă nevoia de extindere a capacității de protecție la nivelul județului. Pentru a răspunde acestei nevoi, DGASPC Neamț a depus o cerere de finanțare europeană pentru înființarea unei noi locuințe protejate, „Venus 2”, cu o capacitate de șase locuri. Proiectul urmărește nu doar extinderea posibilităților de găzduire, ci și sprijinirea victimelor în procesul de dobândire a independenței prin acordarea unui sprijin financiar pentru plata chiriei, pe o perioadă de până la șase luni, în condițiile de eligibilitate prevăzute în proiect.

Cererea de finanțare se află în etapa de evaluare, implementarea proiectului urmând să depindă de aprobarea finanțării. Potrivit legislației, astfel de servicii pot fi dezvoltate și de primării, prin serviciile publice de asistență socială, dar și de organizații și organisme private.

„Obiectivul nostru nu este doar să oferim un adăpost temporar, ci să ajutăm femeile și copiii să iasă din cercul violenței și să își reconstruiască viața în siguranță și demnitate. Faptul că Locuința protejată «Venus» este singurul serviciu de acest tip din județ, iar toate cele opt locuri sunt ocupate, ne arată cât de importantă este dezvoltarea unor noi servicii de protecție a victimelor. De aceea, am făcut demersuri pentru înființarea Venus 2, însă este nevoie de implicarea tuturor: autorități locale, organizații private și parteneri din comunitate. Ne-am bucura să existe cât mai multe astfel de servicii în județul Neamț, întrucât fiecare loc în plus poate însemna o șansă la o viață fără violență”, a declarat Mirela Negruș, director executiv al DGASPC Neamț.

În situațiile de pericol imediat, victimele trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112. Poliția intervine, evaluează riscurile și, în funcție de situație, poate lua legătura cu reprezentanții locuinței protejate „Venus” pentru identificarea unei soluții de găzduire. Chiar dacă locurile sunt ocupate, DGASPC Neamț caută alternative de protecție, în funcție de urgența fiecărui caz.

Victimele violenței domestice au la dispoziție și o linie telefonică gratuită, 0800.500.333, pentru a cere ajutor. Acest serviciu este asigurat 24/24 de ore și este apelabil gratuit din orice rețea cu acoperire națională.