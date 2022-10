Duminică, 2 octombrie, la Centrul de Îngrijire și Asistență din Târgu Neamț a fost mare sărbătoare. Cei 50 de beneficiari au avut parte de mai multe surprize din partea conducerii instituției. Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, angajații instituției, în frunte cu directorul Arsinica Nemțanu au oferit membrilor centrului momente de neuitat.

Activitatea a fost deschisă de doamna Arsinica Nemțanu, care a ținut să mulțumească pentru sprijin și colaborare DGASPC-ului, instituție în subordinea căruia se află centrul dar și primarului Daniel Harpa. (video)

Activitatea a continuat cu un moment artistic frumos oferit de Ansamblul folcloric „Valea Topoliței”, instructor Magda Apostoaie. Cântecele și jocurile membrilor ansamblului a reușit să anime pe cei din sală, care s-au alăturat horei din sala de festivități. Ca într-o adevărată familie, beneficiari, angajați ai instituției și directorul acesteia s-au prins de mână și au horit împreună.

După momentele de dans și voie bună a venit rândul ca cele 50 de persoane din centru să ia și masa. După masa de prânz spectacolul a continuat în sala de festivități.

Unul dintre beneficiarii centrului, un domn în vârstă a dorit să ne spună câteva cuvinte: „Ne-am simțit foarte bine azi. A fost o surpriză plăcută pentru noi. Dar noi mereu avem aici parte de surprize frumoase. Angajații de aici sunt oameni buni și țin la noi. În vara asta am fost și la mare, la Eforie Sud. Este foarte bine aici, în acest loc. Mulțumim pentru grija pe care ne-o poartă angajații de aici și doamna director”.

Chiar dacă nu a fost prezent, primarul Daniel Harpa a ținut să transmită un mesaj prin intermediul nostru: „Având un program încărcat în această perioadă nu am reușit să ajung astăzi la acest eveniment organizat de domnișoara director Arsinica Nemțanu. Dar mâine sau cel târziu marți voi ajunge sigur, pentru a le oferi persoanelor din acest centru câteva cadouri și surprize. Și cred, că dincolo de lucruri materiale persoanele beneficiare ale acestui centru au nevoie de prezența noastră lângă ei, de o vorbă bună, de o strângere de mână și de un zâmbet. Contează enorm pentru ei. Sunt gesturi simple dar pline de încărcătură emoțională. Îi felicit pe cei de la acest centru pentru activitățile pe care le organizează an de an, pentru implicare și profesionalism. Vor avea în mine oricând un sprijin și ajutor. Multă sănătate bătrânilor de la acest centru, să aibă parte de zâmbete și de bucurii!”

C.T.S