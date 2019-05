Ziua Internațională a Muzeelor şi Noaptea Muzeelor se vor desfăşura în acest an sâmbătă, 18 mai, informează Complexul Muzeal Judeţean (CMJ) Neamţ.

„În acest an cele două manifestări coincid ca dată. Tema acestui an pentru Ziua Internațională a Muzeelor este: «Museums as Cultural Hubs: The future of tradition» («Muzeele, centre culturale: viitorul tradiţiei»). Propunerile Complexului Muzeal Judeţean Neamţ pentru a marca acest eveniment sunt axate pe o serie de expoziţii temporare deosebit de spectaculoase”, se precizează într-un comunicat de presă al CMJ Neamţ.

La Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ vor putea fi vizitate expoziţiile temporare: „Elena Cuza. Doamna Unirii (1825-1909)”, o invitație spre cunoașterea vieții Primei Doamne a Principatelor Unite Române şi „Grigore Antipa-150”, „expoziţie care aduce un omagiu lui Grigore Antipa, personalitate complexă, ctitor de instituţii culturale şi de cercetare, dar și diplomat apreciat al epocii sale, deschizător de drumuri în mai multe domenii ale știinţei”, potrivit aceleaşi surse. De asemenea, într-una dintre sălile de expoziție va rula filmul “Piatra-Neamț în anii `70”, care grupează un colaj de imagini cu urbea nemțeană între anii 1970-1980. Diapozitivele au fost realizate de fotograful Sandu Marin și au fost achiziționate de Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț în anul 2013.

La Muzeul de Artă Piatra-Neamţ va putea fi vizitată expoziţia temporară „GEST- dialogical graphics”.

La Muzeul de Istorie Roman va putea fi vizitată expoziţia temporară „Faianță și porțelan din patrimoniul Complexului Muzeal Județean Neamț”. Tot la Muzeul de Istorie Roman se desfăşoară astăzi, 17 mai, de la ora 12:00 simpozionul „Dascăli romaşcani de altădată” ajuns la cea de-a opta ediţie.

La Muzeul de Artă Roman chiar în data de 18 mai va avea loc vernisajul expoziţiei personale a artistului vasluian George Leteanu.

La Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ va putea fi vizitată expoziţia temporară „Ținutul Neamțului în imagini vechi”, ce prezintă fotografii de la sfârșitul secolului XIX și din prima jumătate a secolului XX, din zona Târgului Neamț și împrejurimi.

CMJ Neamţ mai precizează că „în intervalul 10:00-18:00 vizitarea se va face pe baza achitării biletului de intrare, iar în intervalul 18:00-24:00 vizitarea expoziţiilor permanente şi a celor temporare va fi gratuită. În intervalul 18:00-24:00 vor fi deschise publicului vizitator toate unităţile muzeale din Piatra-Neamţ şi Roman, iar din zona Târgu Neamţ vor fi deschise Muzeul Cetatea Neamţ şi Muzeul Memorial «Ion Creangă» Humuleşti”. (M. CONSTANTINESCU)