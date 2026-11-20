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Pe 20 noiembrie se marchează Ziua Internațională a Drepturilor Copilului un prilej de a readuce în atenție importanța respectării, promovării și protejării drepturilor fiecărui copil. Cu acest prilej, clădirea administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț va fi iluminată în albastru, culoare simbolică a acestei zile, într-un gest menit să atragă atenția asupra necesității respectării drepturilor copilului și a responsabilității pe care întreaga societate o are în apărarea acestora.

Copiii au dreptul la o familie, la educație, sănătate, hrană, locuință, identitate și viață privată. Au dreptul să fie ascultați, să își exprime liber opiniile, să se bucure de copilărie și, mai ales, să fie protejați împotriva oricărei forme de abuz, neglijare, exploatare, violență sau discriminare.

„Aceste drepturi nu sunt privilegii, ci garanții fundamentale pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor și pentru construirea unui viitor în care toți să aibă șanse egale. Respectarea drepturilor copilului trebuie să fie o responsabilitate comună – a familiei, a instituțiilor și a comunității. De aceea este nevoie de o atitudine pro-activă și de intervenții prompte pentru a ne asigura că drepturile copiilor sunt respectate“, a spus Mirela Negruș, director executiv pentru protecția drepturilor copilului din cadrul DGASPC Neamț. Pe site-ul instituției este disponibilă rubrica „Vocea copiilor”, un spațiu dedicat copiilor unde aceștia își pot exprima opiniile, dorințele, nemulțumirile și propunerile. Demersul urmărește să încurajeze participarea copiilor la deciziile care îi privesc și să le ofere încrederea că opiniile lor sunt importante și merită ascultate.

FOTO DGASPC Neamț Facebook