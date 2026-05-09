Ziua Independenței Naționale a României marcată la Piatra Neamț

Militarii garnizoanei Piatra Neamț organizează ceremonia militară cu prilejul Zilei Independenței Naționale a României. Acțiunea este programată pentru data de 10 mai, de la ora 10:00, la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial – Cimitirul Eroilor din Piatra Neamț.

Ceremonia debutează cu salutul Drapelului de Luptă al Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, continuă cu intonarea imnului național al României și oficierea serviciului religios. Urmează alocuțiunile oficialităților și depunerea de coroane la Monumentul Eroilor. Cel mai așteptat moment al acțiunii va fi la final când are loc defilarea Drapelului de Luptă și a gărzii de onoare, constituită din militari ai Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.

„La 10 mai 1877, Senatul proclama Independența statului român, când conducătorul statului de la acea vreme, principele Carol I, a semnat proclamația „Independența absolută a României”, conferindu-i astfel putere de lege. Cu o zi înainte, actul fusese citit în Parlament de Mihail Kogălniceanu și votat de reprezentanții celor două camere”, a declarat Vasile Vânău, șeful Cercului Militar Piatra Neamț și ofițer de informare și relații publice la Batalionul 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”.