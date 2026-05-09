ACTUALITATESOCIALSocial Neamț

Ziua Independenței Naționale a României marcată la Piatra Neamț

de Sofronia Gabi

Militarii garnizoanei Piatra Neamț organizează ceremonia militară cu prilejul Zilei Independenței Naționale a României. Acțiunea este programată pentru data de 10 mai, de la ora 10:00, la  Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial – Cimitirul Eroilor din Piatra Neamț.

Ceremonia debutează cu salutul Drapelului de Luptă al Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, continuă cu intonarea imnului național al României și oficierea serviciului religios. Urmează alocuțiunile oficialităților și depunerea de coroane la Monumentul Eroilor. Cel mai așteptat moment al acțiunii va fi la final când are loc defilarea Drapelului de Luptă și a gărzii de onoare, constituită din militari ai Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.

La 10 mai 1877, Senatul proclama Independența statului român, când conducătorul statului de la acea vreme, principele Carol I, a semnat proclamația „Independența absolută a României”, conferindu-i astfel putere de lege. Cu o zi înainte, actul fusese citit în Parlament de Mihail Kogălniceanu și votat de reprezentanții celor două camere”, a declarat Vasile Vânău, șeful Cercului Militar Piatra Neamț și ofițer de informare și relații publice la Batalionul 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Vaslui. Trei persoane au ajuns la spital după impactul dintre două autoturisme
Vaslui. Trei persoane au ajuns la spital după impactul dintre două autoturisme
Articolul următor
Botoșani. Tânăr arestat pentru trafic de droguri. Vindea canabis către consumatori din oraș
Botoșani. Tânăr arestat pentru trafic de droguri. Vindea canabis către consumatori din oraș

Ultima ora

Social Neamț

Jandarmii au gonit un urs refugiat într-un copac dintr-o gospodărie din Dămuc

În zorii zilei de 9 mai a fost semnalată...
SOCIAL

Arhitecții din Bacău și Neamț trec la „next level”: vot online și presiune pe administrații pentru orașe mai coerente

Filiala Teritorială Bacău–Neamț a Ordinului Arhitecților din România a...
ACTUALITATE

Botoșani. Tânăr arestat pentru trafic de droguri. Vindea canabis către consumatori din oraș

Un tânăr de 28 de ani din Botoșani a...
ACTUALITATE

Vaslui. Trei persoane au ajuns la spital după impactul dintre două autoturisme

Trei persoane au fost transportate la spital în urma...
ACTUALITATE

Nouă metodă de înșelăciune online în numele Ghișeul.ro

O nouă metodă de înșelăciune online face victime în...

Categorii

Social Neamț

Jandarmii au gonit un urs refugiat într-un copac dintr-o gospodărie din Dămuc

În zorii zilei de 9 mai a fost semnalată...
SOCIAL

Arhitecții din Bacău și Neamț trec la „next level”: vot online și presiune pe administrații pentru orașe mai coerente

Filiala Teritorială Bacău–Neamț a Ordinului Arhitecților din România a...
ACTUALITATE

Botoșani. Tânăr arestat pentru trafic de droguri. Vindea canabis către consumatori din oraș

Un tânăr de 28 de ani din Botoșani a...
ACTUALITATE

Vaslui. Trei persoane au ajuns la spital după impactul dintre două autoturisme

Trei persoane au fost transportate la spital în urma...
ACTUALITATE

Nouă metodă de înșelăciune online în numele Ghișeul.ro

O nouă metodă de înșelăciune online face victime în...
Stiri fierbinti

FOTO. Bacău. Accident cu 4 răniți

Un accident grav, în care au fost implicate 2...
ACTUALITATE

Incendiu la o pensiune din Tarcău

Un incendiu a izbucnit, vineri după-amiază, 8 mai, la...
ADMINISTRAȚIE

Reforma care taie din pix: primăriile din România, între ordonanță și „clarificări”

Reforma administrației locale promovată de Guvernul Bolojan începe să...