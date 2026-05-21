Ziua Eroilor marcată la Piatra Neamț – ceremonie și defilare militară

de Popa Denisa

Pe 21 mai, cu începere de la ora 12:00, garnizoana Piatra Neamț a organizat ceremonia militară dedicată Zilei Eroilor, la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial – Cimitirul Eroilor. Acțiunea a debutat cu salutul Drapelului de Luptă al Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, intonarea imnului național al României, oficierea serviciului religios și alocuțiunile oficialităților.

În încheiere au avut loc depuneri de coroane la Monumentul Eroilor și defilarea Drapelului de Luptă și a gărzii de onoare constituită din militari ai Batalionului 643 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, Jandarmeria și ISU Neamț.

După oficierea Sfintei Liturghii, la ora 12:00, clopotele bisericilor au fost trase timp de un minut în semn de veșnică pomenire, de prețuire și recunoștință pentru eroii neamului.

Imagini: Denisa Popa

