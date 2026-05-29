Ziua Copilului, sărbătorită cu distracție și surprize la Vânători-Neamț

Primăria Comunei Vânători-Neamț organizează sâmbătă, 30 mai 2026, un eveniment dedicat celor mici, cu ocazia Zilei Copilului.

Evenimentul se va desfășura la locul de joacă pentru copii din zona Campus Pod Ozana, în intervalul orar 11:00 – 15:00, iar intrarea va fi liberă.

Copiii vor avea parte de o zi plină de distracție, jocuri și surprize, organizatorii pregătind numeroase activități recreative și interactive. Printre atracțiile evenimentului se numără toboganele gonflabile, face painting-ul, baloanele modelabile, animatorii, personajele pe catalige, bubble balloons, activitatea sumo, tatuajele temporare, dar și vată pe băț, popcorn, dulciuri și baloane mari.

Totodată, în cadrul evenimentului va avea loc și un atelier de păpuși susținut de Anka Tzatzik, unde cei mici își vor putea crea propria păpușă handmade.

„Luați-vă prietenii, energia pozitivă și veniți să creăm amintiri de neuitat împreună! Vă așteptăm cu drag!”, transmit organizatorii evenimentului.

În aceeași locație, în premieră, se va desfășura și ediția din acest an a Zilei Comunei Vânători-Neamț.

C.T.S