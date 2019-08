Ziua comunei Agapia, intitulată sugestiv „Un colţ de Rai; Agapia, leagăn de spiritualitate şi cultură românească” va avea loc duminică, 1 septembrie.

Un spectacol ce se anunță impresionant va marca evenimentul. Pe scena amplasată la fosta Stână turistică vor urca nume ale muzicii românești și internaționale: Nely Ciobanu (câștigătoare a Consursului Muzical Eurovision de la Moscova), Mihai Trăistariu, Ovidiu Komornyik, Provincialii, Ansamblul Folcloric Plăieștii venit de la Chișinău și, tot din Republica Moldova, Adriana Ochișanu.

Despre această ediţie a Zilei comunei Agapia am luat câteva cuvinte şi de la fostul primar, Neculai Nastasă, actual consilier personal al viceprimarului: „An de an încercăm ca această manifestare să fie pe placul agapenilor şi invitaţilor noştri. Ziua comunei Agapia este dedicată lor, agapenilor, pentru a ne aduna cu toţii laolaltă, să ne simţim bine şi să socializăm măcar o zi pe an, să uităm de probleme şi nevoi. Şi în acest an, administraţia locală a comunei va organiza o ediţie, zic eu, ce va fi pe toate gusturile, mai ales că am adus artişti ale căror repertoriu se adresează şi tinerilor, şi celor de vârstă mijlocie, dar şi vârstnicilor. Ne dorim ca şi la această ediţie frumoasa locaţie de la fosta stână turistică să se umple de agapeni şi oaspeţi, şi să ne simţim bine. Vreau să mulţumesc pe această cale angajaţilor din primărie pentru implicare şi eforturile depuse în organizarea acestei ediţii, mulţumesc colaboratorilor şi partenerilor noştri, şi nu în ultimul rând mulţumesc agapenilor pentru modul cum ne-au încurajat de a organiza această ediţie. Acest eveniment nu ar fi putut avea loc fără sprijinul Consiliului Judeţean Neamţ, al domnului preşedinte Ionel Arsene, cât şi al sponsorilor. Aşteptăm toată suflarea comunei noastre, dar şi pe locuitori din localităţile învecinate şi din oraşul Târgu Neamţ să participe şi la această ediţie, pentru că nici nu ştiu ce vor pierde”.

Viceprimarul Mihai Vasiliu a ţinut şi el să invite toată suflarea comunei şi la această ediţie: „Îi aşteptăm pe toţi locuitorii din comună, cu mic, cu mare, să participe şi la această ediţie, unde vor avea parte de surprize frumose şi voie bună. Tot colectivul din primărie, în frunte cu domnul Neculai Nastasă s-a implicat direct în organizarea acestei ediţii, astfel încât ziua de duminică să rămână în memoria colectivă”.