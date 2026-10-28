Zimbrii și elanii din Parcul Vânători Neamț, beneficiarii unei întreceri unicat în România

Administraţia Parcului Natural Vânători Neamț organizează o nouă ediție a unei competiții inedite, care în acest an și-a schimbat titulatura, fiind numită „Ana are mere pentru zimbri și elani”. Asta pentru că, în areal menționat, în 2026, au sosit patru exemplare de elan, din Germania, Franța și Elveția, încercându-se aclimatizarea în pădurile din România după o absență de peste 200 de ani.

Concursul se desfășoară până la data de 30 noiembrie, invitați să participe fiind elevi de la unitățile de învățământ din Târgu-Neamț, localitățile învecinate și nu numai. Școlarilor li se cere să aducă furaje suculente și sănătoase – mere, morcovi, cartofi, sfeclă, dovleci etc., care au rolul de a mări aportul de vitamine înainte de venirea iernii.

„Competiția se adresează tuturor elevilor, grupați la nivelul claselor, care vor aduce la Centrul de vizitare al Parcului hrană pentru zimbri și elani. Clasa care va aduce cea mai mare cantitate de hrană va fi declarată câștigătoare. Toți participanții beneficiază, pe perioada campaniei, de acces gratuit în zona Centrului de vizitare”, se precizează pe Facebook Romsilva – Parcul Natural Vânători Neamț.

Organizatorii au mai transmis că participanții vor avea ocazia să afle mai multe despre zimbri și elani, să descoperre îndeaproape activitatea celor care se ocupă de protejarea și conservarea acestor animale: „Un măr poate fi mai mult decât un fruct – poate fi un gest de implicare, o lecție de responsabilitate și un pas spre o relație mai frumoasă cu natura!”.

Concursul a debutat în toamna anului 2013, când în ţarcul de aclimatizare al arealului a venit pe lume un pui de zimbru. Vestea s-a răspândit în zonă, iar copiii de la şcolile din comunele învecinare au sosit în număr mare să-l vadă, iar conducerea parcului a decis ca elevii care vor aduce simbolic un măr pentru zimbrişor vor vizita gratuit zona şi puteau lăsa o propunere de nume.

Statistic, la a doua ediţie au fost colectate circa patru tone, iar peste un an – şase tone de suculente şi cereale. În 2016 au fost implicate15 școli, elevii de la 48 de clase donând 4,5 tone. În 2018, ediţia fiind una a recordurilor, cantitatea colectată a fost de 15,4 tone, au fost cele mai multe şcoli implicate – 19, plus cei mai mulţi participanţi – peste 2.000 de elevi şi cadre didactice.

În 2019, au luat parte 11 unităţi, care au donat 8,6 tone, iar în 2020, de la clasele ce au reprezentat şapte şcoli s-au strîns 1.600 de kilograme. La Parcul Vânători, din 2012 se desfăşoară un proiect de punere în libertate a zimbrilor, prin păduri fiind acum circa 70 de exemplare, plus vreo cinci, care pot fi văzute în țarcul de aclimatizare din apropierea sediului administrației.

Dan Sofronia

FOTO Facebook Romsilva – Parcul Vânători Neamț