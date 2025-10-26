RELIGIEACTUALITATENEAMȚ

Zi de mare sărbătoare la biserica de lemn din satul Mânăstirea Neamț

Zi de mare sărbătoare la biserica de lemn din satul Mânăstirea NeamțLuni, 27 octombrie, întreaga comunitate din satul Mânăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț, va marca o zi deosebită: 20 de ani de la sfințirea Bisericii „Sfânta Treime” și 10 ani de la înființarea parohiei.

Evenimentul va avea loc la frumoasa biserică de lemn în stil maramureșean, care reprezintă un adevărat simbol al credinței și unității comunității locale.

Părintele paroh Cristian Andron îi invită pe toți enoriașii și pe cei care doresc să se alăture bucuriei spirituale, începând cu ora 20.00, pentru a participa la slujbele și momentele de rugăciune dedicate acestui eveniment aniversar.

Despre povestea locului pe care s-a ridicat biserica „Sfânta Treime” din satul Mânăstirea Neamț, Mesagerul de Neamț a scris aici.

C.T.S.

Vreme blândă până la începutul lui Brumar. Temperaturi de până la 18 grade în week-end

