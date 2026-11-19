ZCH News, direct pe telefon Instalează aplicația gratuită și primește știrile importante din Moldova. Instalează aplicația ×

Mai multe accidente s-au produs miercuri, 18 noiembrie, în județul Neamț. Trei persoane au fost rănite în timp ce traversau sau se aflau în autobuze, iar un biciclist din Dobreni a fost depistat cu o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Unul dintre accidente a avut loc pe strada Ozana din Piatra Neamț, în jurul orei 08:40. Un șofer în vârstă de 73 de ani a acroșat o tânără de 27 de ani, care traversa regulamentar strada pe marcajul pietonal. Victima a fost transportată la spital. Șoferul nu consumase alcool.

Alte două evenimente au fost înregistrate în care au fost implicați pasageri din mijloace de transport în comun.

La ora 11:38, o femeie de 63 de ani, din Piatra Neamț, s-a dezechilibrat în autobuzul în care se afla și s-a lovit la o mână. Aceasta a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital.

Un al doilea incident s-a produs în jurul orei 16:22. Un șofer de autobuz, în vârstă de 50 de ani, a frânat pentru a evita impactul cu un autoturism care nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de deplasare. În acel moment, un pasager de 81 de ani s-a dezechilibrat și s-a lovit la nivelul feței. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Neamț.

În ambele cazuri, conducătorii autobuzelor au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

Tot pe 18 noiembrie, în localitatea Dobreni, un tânăr de 25 de ani a căzut cu bicicleta într-o rigolă, după ce a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. În urma testării, polițiștii au constatat că acesta avea o concentrație de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru toate cele patru evenimente, polițiștii continuă cercetările în cadrul unor dosare penale.

Aceste accidente vin în contextul unei zile cu mai multe evenimente rutiere grave în județ. Tot pe 18 noiembrie, o femeie de 56 de ani a murit după ce a fost lovită de un autocamion pe DN 2, în Horia, iar în Rediu un pieton și-a pierdut viața după ce a fost acroșat de o autoutilitară.