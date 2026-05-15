Zgomot puternic auzit în Pipirig. Autoritățile infirmă o explozie și avertizează asupra informațiilor false

Mai multe apeluri la 112 au fost înregistrate astăzi în comuna Pipirig, după ce localnicii au semnalat un zgomot puternic, asemănător unei explozii. Autoritățile au intervenit în zonă, însă verificările efectuate au arătat că nu a avut loc nicio explozie.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, trei apeluri au fost primite la numărul unic de urgență 112, la orele 13:50, 14:06 și 14:48, toate semnalând același fenomen sonor puternic.

„Autoritățile competente cu rol în gestionarea unei astfel de situații au efectuat cercetatări în zonă și nu au constatat faptul că ar fi avut loc o explozie. În acest sens, imaginile care circulă pe rețelele de socializare sunt false și NU au legătură cu realitatea din județul Neamț”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Conform informațiilor transmise de Forțele Aeriene Române, în această perioadă se desfășoară zboruri de antrenament la joasă altitudine, efectuate de aeronave militare. Specialiștii consideră că cea mai probabilă cauză a zgomotelor auzite de localnici este legată de aceste exerciții aeriene.

Autoritățile fac apel la populație să nu distribuie informații neverificate și să se informeze exclusiv din surse oficiale, pentru a evita panicarea inutilă a cetățenilor.

Foto: ISU Neamț