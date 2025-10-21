Zeci de trenuri CFR suspendate începând cu 21 octombrie – Moldova printre cele mai afectate regiuni

Actualizare. Reacția ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban:”Le cer, directorilor CFR Călători și CFR Infrastructură (CFR S.A.), să ia toate măsurile pentru ca trenurile să poată circula în condiții normale.

În cazul în care nu vor găsi soluții prin dialog, mă văd obligat să solicit măsuri împotriva ambilor. Situația creată este una cu impact social, iar eu, ca ministru, sunt obligat să iau decizii pentru cetățeni. Trebuie să menționez că ARF (Autoritatea pentru Reformă Feroviară) a alocat deja pentru CFR Călători, pentru luna aceasta, 243 de milioane de lei. Această sumă este destinată inclusiv plății datoriilor de peste 70 de milioane de lei pe care CFR Călători le are acum față de CFR Infrastructură, administratorul infrastructurii feroviare. Ca atare, Directorul General al CFR Călători, Traian Preoteasa, are, acum, posibilitatea să plătească această datorie și să stingă acest conflict care creează probleme, în primul rând călătorilor.La rândul lui, Directorul General al CFR Infrastructură (CFR S.A.), Ion Simu, ar trebui să abordeze situația lucid astfel încât circulația trenurilor să nu fie întreruptă. Chiar dacă managementul celor două Companii este selecționat în baza Ordonanței privind managementul corporativ (109/2011), directorii acestora trebuie să înțeleagă, în primul rând, rolul social al activităților pe care le prestează. Cred că cei doi nu au înțeles că principala lor obligație nu este să câștige bani în detrimentul serviciilor publice prestate. Rolul lor este să ofere servicii publice de calitate și nu să se folosească de funcțiile pe care le dețin pentru răfuieli personale.Ca ministru, nu voi tolera astfel de comportamente, iar cine nu înțelege că este în slujba cetățeanului va pleca acasă.”, scrie Ciprian Șerban.

Știre inițială. CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare din România, a anunțat suspendarea temporară a peste 40 de trenuri CFR Călători începând cu data de 21 octombrie 2025, ca urmare a datoriilor acumulate de operatorul feroviar de stat — peste 100 de milioane de lei neachitate pentru Tariful de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.).

Compania precizează că măsura este de caracter temporar, iar circulația trenurilor va fi reluată „imediat ce restanțele vor fi achitate integral”. În total, peste 60 de trenuri vor fi afectate până la jumătatea lunii noiembrie, inclusiv trenuri InterRegio de lung parcurs.

Impact sever în Moldova: legături întrerupte între marile orașe

Regiunea Nord-est va resimți puternic această primă rundă de suspendări, mai ales pe relațiile zilnice de navetă către Suceava:

R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nordși retur

R 5539, R 5540:Pașcani – Suceava Nord și retur

R 5568, R 5570:Botoșani – Suceava Nord și retur

Practic, mare parte din fluxul de navetiști și călători ocazionali din această zonă va fi perturbat. Trenurile Regio vizate asigurau principalele conexiuni ale Moldovei de nord, în special între Suceava, Botoșani, Pașcani și Bacău, cu rol esențial în transportul de călători.

Situația pe județe

Bacău : Pierde legătura directă cu Suceava, una dintre cele mai circulate rute din regiune.

: Pierde legătura directă cu Suceava, una dintre cele mai circulate rute din regiune. Iași : Trenurile locale cu plecare din Pașcani vor fi suspendate, afectând indirect legăturile dinspre Iași spre Suceava sau Botoșani.

: Trenurile locale cu plecare din Pașcani vor fi suspendate, afectând indirect legăturile dinspre Iași spre Suceava sau Botoșani. Botoșani : Fără legătură directă CFR către Suceava – ruta principală a județului devine inaccesibilă.

: Fără legătură directă CFR către Suceava – ruta principală a județului devine inaccesibilă. Suceava : Un adevărat nod feroviar, va înregistra cele mai multe opriri temporare de circulație.

: Un adevărat nod feroviar, va înregistra cele mai multe opriri temporare de circulație. Vaslui și Neamț: Deși nu figurează încă în lista de suspendări, vor fi afectate indirect de reconfigurarea rutelor Regio și InterRegio.

Context național și motivele financiare

CFR SA motivează suspendările prin datoriile neplătite ale CFR Călători, care au ajuns la 100.203.237,65 lei.

Primul val afectează trenurile Regio, cele mai ieftine și mai folosite de navetiști, urmând ca între 7 și 10 noiembrie să fie suspendate și aproximativ 20 de trenuri InterRegio, inclusiv cele de parcurs lung spre capitală și litoral.