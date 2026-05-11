Zeci de sancțiuni după controalele de pe DN 15

Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune de control pe DN15, una dintre cele mai circulate artere care leagă Moldova de Ardeal, cu scopul de a preveni accidentele rutiere și de a crește siguranța în trafic.

Potrivit datelor statistice la nivel național, cele mai multe evenimente rutiere pe acest sector de drum au loc în zilele de duminică, în intervalul orar 13:00 – 17:00, motiv pentru care verificările au fost intensificate.

Acțiunea s-a desfășurat în sistem RELEU, cu participarea structurilor de poliție rutieră din toate cele cinci județe traversate de DN15, fiind vizată întreaga gamă de abateri de la regimul circulației.

În teren au acționat polițiști din cadrul Serviciului Rutier Neamț, alături de efective de la toate formațiunile de poliție rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, dar și specialiști ai Registrului Auto Român.

„Pe timpul desfășurării acțiunii au fost efectuate aproximativ 55 de testări în privința consumului de alcool sau substanțe interzise. Din fericire niciun conducător auto nu a fost depistat cu valori positive, pe timpul desfășurării acțiunii nefiind constatate infracțiuni. Pentru abaterile contravenționale constatate au fost aplicate 82 de sancțiuni, 33 pentru depășirea regimului legal de viteză. Defecțiunile tehnice constatate au fost sancționate cu retragerea certificatului de înmatriculare, în 8 dintre cazuri. 4 permise de conducere au fost reținute de polițiști și un set plăcuțe de înmatriculare. Din fericire obiectul stabilit, 0 accidente pe DN 15, a fost atins”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Foto: IPJ Neamț