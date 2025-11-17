Zeci de permise reținute și sute de sancțiuni aplicate în urma unei acțiuni a polițiștilor în Neamț

La nivel național, în data de 15 noiembrie, polițiștii au intervenit la peste 2.500 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9.800 de fapte contravenționale, iar 608 permise de conducere au fost reținute.

În județul Neamț, în aceeași perioadă, polițiștii au intervenit la 139 de solicitări ale cetățenilor. „Au aplicat 675 de sancțiuni contravenționale, au reținut 45 de permise de conducere pentru depășirea vitezei legale, pentru consumul de băuturi alcoolice sau substanțe interzise și pentru alte abateri la regimul rutier, totodată fiind retrase 19 certificate de înmatriculare. În aceeași perioadă au fost sesizate un număr de 73 de infracțiuni, 6 autori fiind depistați în flagrant delict de polițiști”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Poliția a intensificat, la nivel național, acțiunile pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru creșterea siguranței rutiere. În cadrul acestei operațiuni, au fost organizate 467 de acțiuni și s-a intervenit la 2.506 evenimente, dintre care peste 2.000 au fost sesizate prin apelul de urgență 112.

Au fost depistate 13 persoane urmărite național și internațional, iar în dosarele aflate în lucru au fost dispuse 41 de măsuri preventive. La nivelul întregii țări, polițiștii au aplicat 9.834 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 4.462.569 de lei.

Pe linie rutieră, au fost constatate 130 de infracțiuni la regimul circulației, iar 608 permise de conducere au fost reținute, majoritatea pentru viteză și alcool. De asemenea, au fost retrase 560 de certificate de înmatriculare.

Acțiunea „Blocada”, derulată la aceeași dată, la dispoziția Ministerului Afacerilor Interne, a implicat peste 3.300 de polițiști și jandarmi care au acționat în sistem integrat. Au fost organizate 472 de filtre, au fost verificate peste 8.200 de autovehicule și legitimate 13.281 de persoane. Au fost efectuate aproape 4.000 de testări cu aparatele etilotest și alcooltest și 136 de testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive. În urma controalelor, au fost constatate 36 de infracțiuni rutiere, au fost reținute 258 de permise și au fost retrase 265 de certificate de înmatriculare.

Acțiunile polițiștilor vor continua și în perioada următoare.