Zeci de percheziții și mandate de aducere în cazul protestelor violente din 15 septembrie – în ce județe au loc descinderile

29 de percheziții au loc în 15 județe și municipiul București în dosarul violențelor care au avut loc pe 15 septembrie, la București, la acțiunea de protest a oierilor. Simultan sunt puse în executare 30 de mandate de aducere. „Astăzi, 22 septembrie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere, în municipiul București și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui”, conform Poliției municipiului București.

Acțiunea are loc în cadrul unui dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovirea sau alte violențe. Sunt cercetate 40 de persoane, pentru 10 dintre acestea fiind dispuse anterior măsuri preventive. „Cercetările vizează incidentele produse în contextul protestului desfășurat la data de 15 septembrie 2026, în Piața Victoriei din municipiul București. În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfășurat în Piața Victoriei, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi proferat amenințări la adresa jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Astfel, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanții violenți în direcția efectivelor de jandarmi”, mai arată sursa citată.

Anchetatorii spun că unii dintre manifestanți ar fi fost agresivi, lovind cu pumnii, picioarele și cu bâte, mai mulți jandarmi. Unii ar fi exercitat acte de violență fizică asupra a doi jurnaliști aflați în timpul serviciului, iar parte dintre protestatari ar fi distrus o autospecială și alte bunuri aparținând Jandarmeriei. „În vederea administrării materialului probator și documentării activității infracționale, astăzi sunt puse în executare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Cluj, Constanța, Covasna, Gorj, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui, precum și de sprijinul echipelor de intervenție din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente și Serviciului de Investigații Criminale Central, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a participației fiecărei persoane în cauză”, se arată în același comunicat.

sursă foto: DIGI 24

(G. S.)