Zeci de amenzi date de polițiști. Un bărbat este cercetat într-un dosar

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săvinești au desfășurat, pe 17 septembrie, o acțiune pentru prevenirea faptelor antisociale și a abaterilor la regimul rutier. În cele trei ore de verificări, oamenii legii au aplicat 70 de sancțiuni, în valoare de 6800 de lei.

Cele mai multe amenzi, respectiv 62, au fost aplicate pentru încălcarea regulilor de circulație, iar alte opt sancțiuni au fost date pentru fapte privind ordinea și liniștea publică.

Polițiștii au oprit și verificat 59 de autovehicule, au legitimat 82 de persoane și au efectuat 21 de testări pentru depistarea consumului de alcool. Printre vehiculele verificate s-au aflat și două care transportau material lemnos. Totodată, au fost controlate două unități comerciale de tip bar.

În timpul acțiunii, polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce au depistat, în localitatea Dumbrava Roșie, un bărbat de 31 de ani, din Săvinești, care transporta material lemnos cu un atelaj hipo.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, pentru stabilirea situației de fapt și a împrejurărilor în care ar fi fost tăiați și sustrași arborii.