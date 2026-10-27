Zece tramvaie noi pentru Iași: 30,7 milioane de euro, fonduri europene. Cine intră în licitație

Primăria Municipiului Iași a primit oferta Bozankaya Rail România SRL în cadrul licitației deschise pentru zece tramvaie noi. Valoarea estimată a procedurii este de 151.976.000 de lei cu TVA, iar proiectul complet ajunge la 159.756.300 de lei, adică circa 30,7 milioane de euro. Banii vin prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, Prioritatea 4 – mobilitate urbană durabilă.Procedura se află în etapa de evaluare a ofertelor depuse.

Ce cumpără municipalitatea

Tramvaiele au lungimi între 19 și 22 de metri. Fiecare trebuie să transporte cel puțin 135 de pasageri, dintre care minimum 30 pe scaune. Podeaua este complet coborâtă, cu rampă pentru persoanele cu mobilitate redusă și cel puțin trei uși duble, gândite pentru urcare și coborâre rapidă în stații. Dotările cerute în ofertă cuprind aer condiționat, Wi-Fi, sistem audio-video, panouri de informare pentru călători, validatoare și GPS. În plus, tramvaiele au numărare a pasagerilor și un sistem de detectare a pietonilor, bicicliștilor și vehiculelor, care îl avertizează pe vatman asupra riscului de coliziune. Camerele video, interioare și exterioare, completează pachetul. Vehiculele pot parcurge cel puțin 200 de metri fără alimentare de la rețea, ating 70 km/h și au o durată de viață estimată la 17 ani. Garanția solicitată este de 350.000 de kilometri sau minimum cinci ani.Parcul de vehicole electrice al Iașului

Prin fonduri europene, Iașiul a achiziționat în ultimii ani 119 vehicole electrice noi: 50 de tramvaie și 69 de autobuze, în valoare de aproximativ 688 de milioane de lei, circa 132 de milioane de euro. Banii au venit prin POR 2014–2020 și PNRR. Parcul include tramvaie PESA și Bozankaya, plus autobuze electrice BMC, Solaris și Karsan.

Cele zece tramvaie noi continuă, practic, o direcție deja începută: înlocuirea parcului vechi și extinderea transportului electric.

Z.C.