Zece persoane și-au pierdut viața în accidente. Siguranța rutieră, o problemă la Târgu Neamț

de Popa Denisa

Poliția orașului Târgu Neamț a prezentat raportul de activitate pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025. Documentul arată că, deși infracțiunile au scăzut și siguranța publică s-a îmbunătățit, numărul accidentelor rutiere a crescut îngrijorător.

Activitățile polițiștilor s-au desfășurat în conformitate cu prioritățile Poliției Române pentru anul 2025, având ca obiectiv principal prevenirea criminalității și protejarea cetățenilor. Printre direcțiile de acțiune s-au aflat siguranța în mediul digital, prin programe locale de prevenire a amenințărilor online, protecția minorilor împotriva abuzurilor și exploatării, precum și combaterea violenței domestice și a infracțiunilor sexuale, prin campanii dedicate.

În teren, polițiștii au desfășurat numeroase acțiuni și controale. În mediul urban au fost organizate 58 de acțiuni și 573 de controale, fiind descoperite 92 de infracțiuni, dintre care 81 în flagrant. Totodată, au avut loc 470 de intervenții la numărul de urgență 112 și au fost puse în aplicare 67 de mandate de aducere. În mediul rural au fost desfășurate 16 acțiuni și 107 controale, fiind descoperite 160 de infracțiuni, 92 dintre ele în flagrant, și s-au înregistrat peste 1.800 de intervenții la 112.

Un rol important în menținerea ordinii publice l-a avut colaborarea poliției cu Detașamentul de Jandarmi Târgu Neamț și cu Poliția Locală Târgu Neamț, cooperare care a contribuit la asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățeni.

Creșterea ordinelor de protecție

În ceea ce privește combaterea violenței domestice, raportul arată o creștere a numărului de ordine de protecție. În primele nouă luni ale anului 2025 au fost emise 85 de ordine de protecție provizorii, cu 37 mai multe decât în aceeași perioadă din 2024. Instanțele au dispus alte 68 de ordine de protecție definitive.

Scăderea criminalității stradale

Pe de altă parte, criminalitatea stradală a înregistrat o scădere semnificativă. În mediul urban au fost raportate 23 de fapte în 2025, comparativ cu 44 în 2024, iar în mediul rural 38 de fapte, față de 70 în anul precedent. Cele mai frecvente infracțiuni stradale au fost lovirile și alte violențe.

Siguranța rutieră. Un punct nevralgic

Singurul capitol cu evoluție negativă îl reprezintă siguranța rutieră. Numărul accidentelor a crescut la 112, cu 23 mai multe decât în 2024. Acestea s-au soldat cu 10 persoane decedate, 11 rănite grav și 134 rănite ușor. Principalele cauze au fost neadaptarea vitezei la condițiile de drum, abaterile pietonilor și neacordarea de prioritate. Polițiștii rutieri au desfășurat 32 de acțiuni preventive și au aplicat 3.814 sancțiuni contravenționale, majoritatea pentru depășirea vitezei legale.

Operațiunea „JUPITER 4" – ziua 2: peste 200 de percheziții în toată țara

