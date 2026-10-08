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„Zboruri”, concert, joi seară, la Cafeneaua Monotua din Piatra-Neamț

de Vlad Bălănescu

Trei muzicieni din zone diferite — folk, etnojazz, muzică clasică și jazz — se întâlnesc joi, 8 octombrie, de la ora 18:00, la Cafeneaua Monotua din Piatra-Neamț, str. Fermelor nr. 4, în concertul „Zboruri”.

Protagoniștii serii sunt Elena Șulea, Daniel Rudichi și Luiza Zan, anunță organizatorii.

„Zboruri”, concert, joi seară, la Cafeneaua Monotua din Piatra-Neamț

Elena Șulea este compozitor și etnomuzicolog, fondatoarea Casa Amonte și inițiatoarea proiectului. Repertoriul său îmbină folk-ul, mantrele, folclorul și etnojazz-ul.

Daniel Rudichi este pianist, profesor și doctorand în muzică, iar Luiza Zan este una dintre cele mai apreciate voci ale jazz-ului românesc.

Potrivit invitației transmise de organizatori, concertul este gândit ca o călătorie muzicală în trei „zboruri”, la întâlnirea dintre tradiție și improvizație. (M.N.)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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