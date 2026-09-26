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Weekend rece de toamnă în Neamț

de Croitoru Angela

Pregătiți-vă haine cu mâneca lungă, pardesiul va fi din nou apreciat, pentru că vremea va fi mai răcoroasă în acest weekend comparativ cu media istorică a finalului lunii septembrie. Ziua de sâmbătă, 26 septembrie nu face excepție, cerul va fi înnorat în marea majoritate a timpului, șansele de ploaie însă sunt reduse, temperatura medie a zilei este de 16 grade Celsius, cu mici variații de +3 până la +5 grade Celsius, la amiază, atingând 20, 21 de grade Celsius în localitățile nemțene, mai scăzute cu până la -4, -5 grade Celsius seara și în cursul nopții spre duminică.

La noapte cerul se înseninează, iar, duminică, 27 septembrie 2026, temperaturile se vor menține la media de 17-18 grade Celsius, atingând o maximă de 20 de grade la amiază și de 9 -11 grade Celsius pe seară. O temperatură normală pentru această perioadă de toamnă.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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