Weekend rece dar însorit în Regiunea de Nord-Est

Prima zi din weekend este caracterizată de un regim termic scăzut sub mediile climatologice, mai ales pe parcursul dimineții și al nopții.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, la nivelul Regiunii de Nord-Est a țării -Moldova, între 4 și 13 grade Celsius, cele mai coborâte valori înregistrându-se în Moldova și în Transilvania, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Temperaturile coboară accentuat noaptea, încadrându-se, în general, între -8 și 0 grade. În zonele depresionare și la munte, temperaturile pot atinge valori extreme de până la -10 grade.

Cerul va fi variabil spre senin. Izolat, în zonele joase se va semnala ceață, iar la altitudini foarte mari la munte pot apărea fulguieli trecătoare. Vântul va avea unele intensificări pe creste și în estul regiunii.

Vreme rece duminică, 8 noiembrie 2026 (Sfinții Mihail și Gavriil)

Duminică, vremea rămâne deosebit de rece în primele ore, însă pe parcursul zilei cerul va fi predominant luminos. Maimele zilei vor fi similare cu cele de sâmbătă, atingând 5 până la 12 grade Celsius.

Nopțile continuă să fie reci, cu temperaturi cuprinse între -7 și -1 grade în majoritatea teritoriului și din nou în jur de -10 grade în depresiuni. Va fi o zi însorită în cea mai mare parte a Regiunii de Nord-Est. Dimineața va fi marcată de brumă și local de ceață în zonele de vale și de câmpie. Spre sfârșitul zilei și în noaptea spre luni, înnorările se pot accentua ușor în județele din vestul regiunii.