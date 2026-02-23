ACTUALITATENEAMȚSOCIAL

Weekend intens pentru polițiștii nemțeni. Sancțiuni de peste 170 000 de lei și zeci de permise reținute

de Popa Denisa

În ultimele 48 de ore, oamenii legii au fost solicitați să intervină la 75 de incidente, 62 dintre acestea, fiind sesizate prin apeluri la 112.

Pe lângă intervențiile operative, polițiștii au constatat numeroase abateri de la legislația în vigoare, aplicând 479 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 277 au fost avertismente scrise, iar valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la 171 958 de lei.

În cadrul controalelor desfășurate în trafic, au fost constatate patru infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Totodată, polițiștii au reținut 33 de permise de conducere, 23 pentru depășirea vitezei legale, două pentru conducere sub influența alcoolului și opt pentru alte abateri. Pentru defecțiuni tehnice descoperite în urma verificărilor, au fost retrase nouă certificate de înmatriculare.

În ceea ce privește cazurile de violență domestică semnalate în această perioadă, polițiștii au emis patru ordine de protecție provizorii.

Tot în această perioadă, polițiștii Secției de Poliție Rurală Dulcești au organizat controale pentru creșterea disciplinei rutiere, dar și pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul forestier.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț: „În urma acțiunii au fost legitimate 27 de persoane și verificate 21 de autoturisme.Totodată, au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 1.800 de lei”.

Acțiunile desfășurate în weekend fac parte dintr-un plan de măsuri pentru creșterea gradului de siguranță în rândul cetățenilor.

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
