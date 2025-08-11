În weekendul care tocmai s-a încheiat, jandarmii montani din județul Neamț au adus echipamente, povești din teren și sfaturi de siguranță în mijlocul copiilor din „Tabăra Tinerii Veterani – ediția a IV-a”. Peste 150 de participanți au asistat la demonstrații și prezentări interactive, descoperind cum acționează jandarmii în misiunile din zona montană și ce reguli trebuie respectate pentru a preveni incidentele. Copiii au învățat noțiuni practice utile în drumeții, au adresat întrebări și au explorat tehnica folosită în intervenții. Activitatea, cu caracter preventiv, a urmărit să insufle respectul față de natură, spiritul de echipă și comportamentele sigure pe munte.

Reprezentanții Jandarmeriei Montane Neamț spun că astfel de întâlniri sunt importante pentru a forma, încă de la vârste fragede, atitudini responsabile în mediul montan.

Denisa POPA

Foto: IJJ Neamț