Week-end cu vreme frumoasă. Cer senin, căldură suportabilă pentru pelerinii de la Paltin – Petru Vodă!

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pe următoarele 10 zile, din care rezultă că vom avea parte de un week-end (14 – 16 august 2026) liniștit, de final de vară, cu cer senin și temperaturi suportabile în cea mai mare parte a Moldovei.

Este un sfârșit de săptămână plin de sărbători frumoase în județul Neamț – Ziua Marinei va fi sărbătorită pe Lacul Bicaz, sâmbătă, 15 august creștinii ortodocși prăznuiesc Sfânta Măria Mare sau Adormirea Maicii Domnului, iar la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă se sărbătorește hramul principal, motiv de bucurie pentru pelerinii care vor veni din toate zonele Moldovei în Neamț.

Vineri, 14 august, temperaturile maxime se vor situa în jurul a 23-25 de grade Celsius în cele șase județe din regiunea istorică a Moldovei, iar cele minime nocturne se învârt în jurul a 12-14 grade Celsius.

Sâmbătă, 15 august, vremea va fi predominant frumoasă și călduroasă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, mai scăzute în depresiuni. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu viteze în general de 35…40 km/h.

Duminică, 16 august, temperaturile vor urca ușor în termometre, cu 1 până la 4 grade mai mult față de ziua anterioară, devenind pe alocuri caniculară, în zona de câmpie a regiunii, în timp ce în zona montană și depresionară media temperaturilor se păstrează la 25 de grade Celsius. Dimineața și noaptea, în zonele depresionare, izolat, vor fi condiții de ceață.

Angela Croitoru