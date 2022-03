Echipa feminină de fotbal Vulpițele Galbene Roman şi-a consolidat poziţia secundă în clasamentul Ligii a II-a. Fetele au obținut o nouă victorie duminică, 27 martie, într-un meci contând pentru etapa a XIII-a: 5-0 (2-0), pe teren propriu, cu Activ Slobozia.

„Am reușit să ne mobilizăm bine și pentru acest joc și am tratat adversarul cu maximă seriozitate, deoarece știam că este un adversar în creștere de formă, cu ceva achiziții în perioada de iarnă. Am început meciul bine, ne-am așezat în jumătatea adversă încă din primele minute, dar faptul că adversarul s-a așezat pe două linii ne-a pus în dificultate. Primul gol a venit abia în minutul 39, prin Ștefana Mocanu, iar în ultimul minut de joc din prima repriză am înscris prin Mădălina Apopuțoaiei”, a afirmat Adelin Tălmăcel, antrenorul Vulpițelor Galbene. În repriza a doua au marcat Ștefana Mocanu, Mădălina Apopuțoaiei și Paula Agu.

CLASAMENT

1 CSIKSZEREDA Miercurea Ciuc 12 12 0 0 83-1 36 2 Vulpiţele Galbene 12 10 0 2 49-11 30 3 Navobi Iasi 10 7 1 2 58-8 22 4 Selena Constanţa 12 6 1 5 47-25 19 5 Colegiul Naţional Nicu Gane 10 3 0 7 16-56 9 6 Vasas Femina 2 10 2 2 6 9-27 8 7 Atletic Club Onix 11 2 2 7 8-41 8 8 Activ Slobozia 11 2 2 7 9-59 8 9 Măgura Bacău 12 1 2 9 11-62 5

(M. CONSTANTINESCU; FOTO: Vulpiţele Galbene)