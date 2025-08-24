Pe măsură ce sezonul estival se apropie de final, tot mai multe familii aleg să profite de ultimele zile călduroase pe litoral. Cu toate acestea, cei care se pregătesc de drum spre mare trebuie să fie atenți, vremea începe să se schimbe.

În perioada 24–30 august, litoralul românesc va fi marcat de o vreme instabilă, cu alternanțe între soare și înnorări, dar și cu episoade de ploaie scurtă, mai ales în sudul litoralului, la Mangalia și Vama Veche. Temperaturile diurne vor rămâne plăcute, în jurul valorii de 26–28°C, dar nopțile vor deveni mai răcoroase. Vântul va sufla moderat, iar riscul de curenți marini puternici este crescut, mai ales în a doua parte a zilei.

Apa mării rămâne potrivită pentru înot, cu temperaturi de aproximativ 23–24°C, dar vremea imprevizibilă ar putea limita timpul petrecut pe plajă.

Pentru cei care doresc să profite de un concediu la mare în afara sezonului tradițional, există avantaje: stațiunile sunt mai aerisite, prețurile la cazare încep să scadă, iar aglomerația din plin sezon se va mai domoli, un context ideal pentru cei care caută relaxare în afara tumultului estival.

Așadar, dacă ai în plan o ultimă escapadă la mare, pregătește-te cu haine ușor mai groase pentru serile mai reci, umbrela în bagaj și așteaptă-te la o atmosferă de final de vară.

Denisa POPA