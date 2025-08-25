După o lungă perioadă în care au fost temperaturi greu suportabile, la finalul săptămânii trecute vremea s-a răcit brusc. În week-end în județul Neamț au fost valori termice diurne de 18 grade, iar după lăsarea întunericului a fost foarte frig pentru ultima decadă a lunii august. Cele mai mici temperaturi s-au înregistrat în zorii zilei de 25 august, iar în județul Neamț mercurul din termometre a coborât până la 0 grade. Aceasta a fost valoarea înregistrată la stația meteo de pe Ceahlău – Toaca pe 25 august, la ora 06:00. Frig a fost în tot județul, iar la același moment la Roman au fost 6,3 grade și la Târgu Neamț s-au înregistrat 6,7 grade. Puțin mai bine a fost în reședința de județ, iar la Piatra Neamț meteorologii au măsurat 8,1 grade Celsius.

Cu începere din 26 august regimul termic se mai apreciază și pentru zona noastră aveam promisiunea unei maxime diurne de 24 de grade și o minimă nocturnă de 12 grade. În a doua jumătate a săptămânii, adică în ultimele zile ale lunii august, vremea se mai îmbunează și ne putem aștepta din nou la zile însorite în care se va atinge din nou pragul de 30 de grade, la umbră. Nopțile vor fi mai plăcute cu cel mult 17 grade.

