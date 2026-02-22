ACTUALITATEFAPT DIVERSSOCIAL

Vremea în Regiunea de Nord- Est săptămâna viitoare – semne de primăvară! Meteorologii anunță val de căldură și ploi

de Croitoru Angela

O ușoară încălzire a vremii care va afecta întreg teritoriul țării noastre, inclusiv regiunea Moldovei. Încălzirea va veni la pachet cu ploi, burniță și fulguieli în zona depresionară și de șes, în timp ce la munte va fi ceva mai rece și sunt posibile ninsori.

„Valorile termice diurne vor crește în toate regiunile, dar mai ales în cele extracarpatice. Ziua, cerul va avea înnorări temporare și vor fi ninsori slabe la începutul zilei în sud-est și la munte. Pe parcursul nopții va ploua în vestul țării, iar în centru și nord-est vor fi ploi, lapoviță și izolat condiții de polei, în timp ce la munte vor predomina ninsorile. Izolat vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, unde vor fi rafale de 55…70 km/h în a doua parte a intervalului și trecător în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 1 și 9 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -8 și 4 grade”, anunță prognoza ANM pentru ziua de luni, 23 februarie.

Marți, 24 februarie:ploi și ninsori

Vremea în Regiunea de Nord- Est săptămâna viitoare – semne de primăvară! Meteorologii anunță val de căldură și ploi
Tablou Marinela Oleniuc

Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie, îndeosebi pe parcursul zilei.

La munte va fi lapoviță, iar la altitudini mari va ninge. Izolat, vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări la munte, dar și în unele localități.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 12 grade, iar cele minime între -4 și 3 grade.

Miercuri, 25 februarie: ploi slabe

Vremea va fi caldă pentru această dată din calendar. Cerul va fi variabil, vor fi precipitații slabe, mixte, mai ales în a doua parte a intervalului.

Vântul va sufla slab și moderat, local și trecător cu intensificări ușoare. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 14 grade, iar cele minime între -6 și 3 grade.

Joi, 26 februarie: mai cald

Valorile termice vor avea variații de la o zi la alta, dar în general se vor situa peste cele normale. Probabilitatea pentru precipitații va fi mică, informează ANM.

 

 

 

Autor:

Croitoru Angela
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
