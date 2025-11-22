Vremea a luat-o razna în Moldova: praf saharian, ploi, lapoviță și ninsoare!
Vremea a luat-o razna în Moldova: praf saharian, ploi, lapoviță și ninsoare!

Un weekend cel puțin ciudat din punct de vedere meteorologic, anunță chiar directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena  Mateescu care spune că o masă de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană va ajunge și pe teritoriul țării noastre și se va observa îndeosebi în intervalele de timp în care va ploua. Praful saharian va ajunge în nordul țării, în județele din Moldova în cursul zilei de vineri, 21 noiembrie și va rămâne în zonă până duminică, 23 noiembrie, cel puțin.

Începând din noaptea de vineri (21 noiembrie), vor fi precipitații în cea mai mare parte a regiunii de nord-est.Vremea a luat-o razna în Moldova: praf saharian, ploi, lapoviță și ninsoare!

„Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, însă din seara zilei de sâmbătă (22 noiembrie), local în nordul Moldovei, la început vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat vor fi depuneri de polei, apoi va ninge.

La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

Local și temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45…50 km/h.

Vremea se va răci semnificativ începând din nordul regiunii”, transmit meteorologii.

