Angajații au liber de marea sărbătoare creștină Adormirea Maicii Domnului, ceea ce le aduce tuturor un weekend prelungit. Ca să poată lua o decizie unde o vor petrece, la munte sau la mare, moldovenii din Regiunea de Nord-Est a țării trebuie să știe cum va fi vremea. Cei care vă faceți planuri ce includ zona vestică a țării, inclusiv în sud-vest, trebuie să luați în calcul codul galben de avertizare pentru jumătatea de apus care înseamnă temperaturi mai mari de 32 de grade Celsius, corpul uman resimte o temperatură mai mare, ceea ce meteorologii numesc indicele de disconfort termic (temperatură – umezeală), care va fi depășit ușor, atingând valori, local, de peste 80 de ITU.

Neamț: temperaturi suportabile, duminică plouă!

Vineri și sâmbătă, 15 – 16 august, în județul Neamț vor fi zile senine, însorite. Temperatura aerului în marea majoritate a localităților va fi 27 până la 29 de grade Celsius, iar indicele de disconfort termic se va încadra în limitele suportabilului, până în 70 -72 de ITU.

Duminică, 17 august, temperatura minimă a nopții va fi de 14 grade Celsius, în timp ce ziua va rămâne în jurul valorii de 27-28 de grade Celsius. În cursul serii, începând cu ora 18:00, se așteaptă ploi torențiale de vară.

Bacău: temperaturi de 30 de grade Celsius

La vecinii din sud, în județul Bacău, temperaturile vor fi ușor mai ridicate, de 30 – 31 de grade Celsius. Cerul va fi senin în cea mai mare parte a timpului, în cele trei zile de vineri până duminică, vreme însorită, chiar bună de plajă. Indicele de disconfort termic va rămâne în limitele suportabilului: 72-73 de ITU. Nu se anunță condiții de ploaie în intervalul luat în discuție.

Suceava: două zile însorite, duminică ploi

Ca și în Neamț, în localitățile din Suceava, vineri și sâmbătă va fi vreme însorită, temperaturi de până la 27 de grade Celsius, dar duminică, spre seară, în jurul orei 19:00 există condiții de ploi torențiale.

Botoșani: astăzi și mâine senin, duminică plouă

Nici localitățile din județul Botoșani nu ies din tiparul județelor din regiune. Vineri și sâmbătă, cerul va fi senin, vânt slab la moderat, temperaturi cu un grad mai mari decât la vecinilor din Suceava. Iar, duminică, 17 august, meteorologii anunță condiții de averse torențiale.

Iași: zile însorite, temperaturi de până la 32 de grade

Pentru ieșeni se anunță un weekend însorit, fără niciun nor pe cer, cu temperaturi ușor mai ridicate decât în restul regiunii de 29 -30 de grade Celsius, în primele două zile. Duminică, vremea frumoasă continuă, temperatura aerului va ajunge până la 32 de grade Celsius, în timp ce minima nopții se menține la 16-17 grade Celsius.

Vaslui: soare, vreme de mers la plajă

Vreme frumoasă și la Vaslui, în acest weekend. Temperaturile vor fi similare celor din Iași, de 29 de grade Celsius astăzi și mâine, ușor mai ridicate duminică, cu până la 1-2 grade. Vasluienii nu vor deschide umbrelele în mini-vacanța de Adormirea Maicii Domnului. Vreme bună de plajă sau de pelerinaj.

Angela Croitoru