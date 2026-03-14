Vremea în acest weekend în Regiunea de Nord-Est

Vremea va fi în continuare în general mult mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, atât sâmbătă, cât și duminică (14 – 15 martie), în toate județele Moldovei din Nord-Estul României, spun meteorologii ANM.

Cerul va fi variabil, însă dimineața și noaptea, local, vor fi nori joși sau ceață în Neamț, Bacău și Vaslui. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în nordul Moldovei, cu viteze de 50…60 km/h și izolat de 65…70 km/h. La munte, vor fi rafale în general de 40…45 km/h și la altitudini mari de 60…80 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 18 grade, iar cele minime se vor situa de la -4 grade în zonele depresionare, până la 10 grade Celsius, în zona de șes.

Angela Croitoru