După o zi de miercuri (27 august) călduroasă, cu cer senin și vânt slab la moderat, joi se anunță o altă zi calmă, frumoasă, bună de plimbare sau de muncă, după posibilități și dorințe.

În următoarele 24 de ore, în intervalul 28 -29 august până la ora 9:00, meteorologii anunță o ușoară creștere a temperaturii, față de ziua precedentă.

“Valorile termice diurne vor crește față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab la moderat,

cu unele intensificări pe parcursul zilei.

Temperaturile maxime se vor situa între 28 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 și 14 grade”, precizează Administrația Națională de Meteorologie.

A.C.