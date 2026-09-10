Vreme schimbătoare – caniculă urmată de ploi

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și a emis o atenționare cod galben de caniculă care vizează parte din Regiunea de Nord-Est. Este vorba de jumătatea estică a județelor Neamț și Suceava, precum și județele Botoșani și Iași. Avertizarea este valabilă pe 10 septembrie în intervalul orar 12:00 – 18:00 când se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru finele primei decade a lunii septembrie.

„Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului, unde va fi caniculă”, anunță ANM.

După episodul scurt de vară autentică, toamna își intră în drepturi, iar specialiștii au emis o informare de ploi consistente și intensificări ale vântului. Atenționarea vizează toată țar de pe 11 septembrie, ora 12:00 până pe 13 septembrie la ora 22:00. „Pe parcursul zilei de vineri (11 septembrie), în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului, iar la rafală se vor atinge viteze în general de 40…50 km/h. Vremea va deveni instabilă, în seara zilei de vineri (11 septembrie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă (11/12 septembrie) în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă (12 septembrie) și duminică (13 septembrie) în sud, est și centru. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și vijelii (viteze de 50…60 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp”, mai arată sursa citată.

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