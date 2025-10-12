Vreme rece în următoarele zile în zona Moldovei

Meteorologii prognozează o răcire a temperaturilor aerului în Regiunea de Nord -Est a țării, în următoarele zile, iar pentru duminică, 12 octombrie, în cursul dimineții, „Indicele de răcire (temperatura resimțită de corp -n.r.) a scăzut sub pragul critic de -32 de unități, în zona montană înaltă din nordul Carpaților Orientali, la stația meteo Rețitiș-Călimani (2022 m)- județul Suceava”.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, în săptămâna 13 – 19 octombrie, „deși vor fi mici oscilații ale temperaturilor diurne, regimul termic nu se va modifica semnificativ, astfel media va fi cuprinsă între 14 și 16 grade”.

Minimele nopții vor fi de 4-5 grade Celsius, iar în unele zone ale Moldovei este posibil să plouă, însă nivelul precipitațiilor va fi unul mult mai scăzut decât în săptămâna ce tocmai se încheie.