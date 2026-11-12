Vreme rea cu vânt, ploi și ninsori la munte până la sfârșitul săptămânii

Meteorologii au actualizat prognoza și anunță vreme mohorâtă cu ploi, vânt și ninsori în zona înaltă până aproape de jumătatea lunii noiembrie. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare valabilă în toată țara de pe 12 noiembrie, ora 10:00, până pe 14 noiembrie, la ora 20:00, perioadă în care ne putem aștepta la ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la altitudini mai mari de 1500 de metri și răcire accentuată.

„În intervalul menționat temporar va ploua moderat cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă vineri (13 noiembrie) și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. În noaptea de vineri spre sâmbătă (13 / 14 noiembrie) la altitudini mai mari de 1500 m, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură va ninge și se va depune strat de zăpadă (în general de 5…10 cm)”, conform ANM.

Local cantitățile de apă vor fi în general de 30…60 l/mp, iar în Carpații Occidentali, izolat vor depăși 80 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, apoi în toată țara. Vor fi viteze la rafală în general de 50…65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h. Sâmbătă, 14 noiembrie, se va răci accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 5 și 10 grade.

În noaptea de 12 spre 13 noiembrie zona înaltă a județelor Suceava, Neamț și Bacău sunt sub cod galben de vânt și vor fi intensificări de 50…70 km/h, iar pe creste montane rafalele vor fi de 90…100 km/h. Apoi, pe tot parcursul zilei de 13 noiembrie vântul va sufla cu putere, fiind emisă o atenționare cod portocaliu pentru zona montană a Regiunii Nord-Est, restul teritoriului fiind sub atenționare cod galben pentru aceleași fenomene. Pe crestele montane, în perioada codului portocaliu vântul va atinge viteze de 90…120 km/h, iar la altitudini mari de 120…140 km/h.

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