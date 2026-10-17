Vreme mohorâtă în Regiunea Nord-Est

Vremea în Regiunea Nord-Est este mohorâtă, sâmbătă, 17 octombrie, cu temperaturi între 8°C și 9°C, și risc ridicat de ploaie spre seară. Cerul va fi înnorat, iar umiditatea va fi ridicată (peste 90%). În principalele orașe din zonă, temperaturile maxime ale zilei vor fi: Iași: 9°C, Bacău: 11°C, Botoșani: 9°C, Suceava: 8°C, Piatra Neamț: 8°C, Vaslui: 10°C, Roman: 10°C sau Bârlad: 12°C.

Prognoza pentru următoarele zile este următoarea: