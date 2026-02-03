Vreme extrem de rece în nord-estul țării. ANM a emis cod galben

Vremea se menține deosebit de rece în nord-estul României, unde meteorologii au emis o atenționare cod galben de temperaturi scăzute, valabilă pe parcursul zilei de luni, 3 februarie, și în noaptea următoare.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în cea mai mare parte a Moldovei, inclusiv în județele din nord-estul țării, temperaturile vor fi cu mult sub valorile normale pentru această perioadă. În intervalul 3 februarie, ora 10:00 – 3 februarie, ora 20:00, maximele vor oscila, în general, între -8 și -4 grade Celsius, cu valori medii cu 7 – 9 grade mai mici decât cele obișnuite datei.

Avertizarea meteo este valabilă și pe timpul nopții, între 3 februarie, ora 20:00, și 4 februarie, ora 10:00. În acest interval, frigul se va accentua, iar minimele termice vor coborî frecvent între -9 și -6 grade Celsius în Moldova, inclusiv în zona de nord-est.

Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la frig, să se îmbrace corespunzător și să acorde o atenție sporită persoanelor vulnerabile, în contextul temperaturilor deosebit de scăzute.

Foto: ANM