Vreme deosebit de rece, precipitații mixte și ninsori la munte

Meteorologii au actualizat prognoza și au emis o nouă informare prin care anunță intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte, iar la munte va fi ninsoare, strat de zăpadă și viscol. Atenționarea a intrat în vigoare pe 7 aprilie, la ora 10:00 și expiră pe 10 aprilie, la aceeași oră, fiind vizată toată țara. „Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h. Începând din această noapte (7/8 aprilie) îndeosebi în centrul, estul și sud-estul țării vor fi precipitații mixte, iar la munte va ninge și îndeosebi la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la sfârșitul săptămânii vor fi temperaturi sub media perioadei. Este posibil ca izolat să fie condiții pentru formarea brumei. Pe tot parcursul zilei de 7 aprilie aproape toată țara este sub cod galben de vânt, iar în perioada 7 aprilie, ora 21:00 – 8 aprilie, ora 10:00 parte din teritoriu, inclusiv județele Regiunii Nord-Est, sunt sub atenționare cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite la munte.

FOTO meteoromania.ro