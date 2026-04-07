Vreme deosebit de rece, precipitații mixte și ninsori la munte

de Sofronia Gabi

Meteorologii au actualizat prognoza și au emis o nouă informare prin care anunță intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte, iar la munte va fi ninsoare, strat de zăpadă și viscol. Atenționarea a intrat în vigoare pe 7 aprilie, la ora 10:00 și expiră pe 10 aprilie, la aceeași oră, fiind vizată toată țara. „Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h. Începând din această noapte (7/8 aprilie) îndeosebi în centrul, estul și sud-estul țării vor fi precipitații mixte, iar la munte va ninge și îndeosebi la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la sfârșitul săptămânii vor fi temperaturi sub media perioadei. Este posibil ca izolat să fie condiții pentru formarea brumei. Pe tot parcursul zilei de 7 aprilie aproape toată țara este sub cod galben de vânt, iar în perioada 7 aprilie, ora 21:00 – 8 aprilie, ora 10:00 parte din teritoriu, inclusiv județele Regiunii Nord-Est, sunt sub atenționare cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite la munte.

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Iași. Flagrant cu heroină în Gara Internațională Nicolina
Fiscul anunță lucrări de mentenanță la sistemele informatice

Risc de fraudă online în perioada Sărbătorilor Pascale – mai multe instituții au lansat un ghid de protecție

Perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale intensifică riscurile de fraude online...
Mandate europene de arestare, puse în aplicare în Neamț. Doi bărbați reținuți pentru fapte comise în Italia

Doi bărbați din Tămășeni, condamnați în Italia pentru mai...
Botoșani. 14 descinderi la suspecți de braconaj. Doi bărbați au fost reținuți

O acțiune amplă a polițiștilor a avut loc la...
Fiscul anunță lucrări de mentenanță la sistemele informatice

Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță lucrări la sistemele...
Iași. Flagrant cu heroină în Gara Internațională Nicolina

Un bărbat de 46 de ani a fost reținut...
