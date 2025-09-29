Vreme deosebit de rece. Meteorologii anunță ninsori la munte

După ce la începutul săptămânii trecute au fost valori termice peste media perioadei, s-a răcit brusc și abrupt, iar meteorologii anunță ninsori în zona montană înaltă. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme rece, ploi moderate cantitativ și ninsori la altitudini de peste 1.700 de metri. Conform prognozei se vor înregistra minime nocturne la limita înghețului, iar temperaturile diurne vor fi sub media perioadei. Atenționarea este valabilă în perioada 29 septembrie, ora 10:00 – 2 octombrie, ora 10:00.

„Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni. Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5…10 cm”, anunță Administrația Națională de Meteorologie. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, ANM va actualiza mesajul inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

(G. S.)