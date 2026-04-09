Vreme de iarnă până în Sâmbăta Mare

Meteorologii au actualizat prognoza și anunță vreme severă până în Sâmbăta Mare, 11 aprilie, la ora 10:00. Informarea meteo care a intrat în vigoare pe 9 aprilie, la ora 10:00 prognozează vânt, precipitații inclusiv sub formă de zăpadă și vreme deosebit de rece în toată țara.

„Pe parcursul zilei de joi (9 aprilie), temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte, local vor fi rafale de peste 50…70 km/h. Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3…6 cm.

La munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5…10 cm).

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.