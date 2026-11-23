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Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi, 23 noiembrie 2026, o avertizare de vânt, ceață, ploaie, zăpadă, furtuni și temperaturi scăzute extreme pentru Regiunea de Nord Est a țării:

În județele Bacău și Vaslui, „vântul va avea intensificări în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și în Dobrogea, cu viteze la rafală de 50…70 km/h”.

În zona montană a județelor Suceava și Neamț, ninge cu lapoviță în zonele joase, iar „în restul regiunii se înregistrează ploi slabe și carosabil umed”, informează un comunicat al DRDP Iași.

„Pe timpul nopții, la nivelul DRDP Iași au acționat 48 de autoutilaje și au fost răspândite 154 t de material antiderapant, în special în zona montană (DN 17, DN 17A, 17B, DN 15). În această dimineață, pe drumurile naționale din zona Moldovei sunt în acțiune/patrulare 88 de autoutilaje”.

În continuare, vremea se răcește, vântul va bate puternic și va ninge viscolit în zona montană.

În județul Suceava, carosabilul este umed și ninge moderat „cu zăpadă frământată spre acostament pe DN 17A, Ciumârna – Sucevița, județul Suceava”.

Sursă video: DRDP Iași

„Echipajele Secției Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc acționează cu lamă și material antiderapant pentru asigurarea circulației”, adaugă DRDP Iași.

Ioana Mărcuțianu