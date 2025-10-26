Vreme blândă până la începutul lui Brumar. Temperaturi de până la 18 grade în week-end

Octombrie și-a menținut linia caldă, iar prognoza meteo pentru ultima săptămână a lunii Brumărel arată condiții placate, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei.

Luna octombrie a fost blândă din punct de vedere termic și chiar dacă s-au înregistrat precipitații, iar în zona montană înaltă a nins, temperaturile au fost apropiate sau au depășit uneori media perioadei. Așa vor fi condițiile meteo până la finalul lui Brumărel și începutul lui Brumar.

Temperaturi apropiate de normalul sezonului

Conform informațiilor publicate pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, temperatura aerului va avea în general valori apropiate de cele specifice pentru intervalul 27 octombrie – 3 noiembrie. Acest lucru va fi valabil în întreaga țară, dar este foarte posibil ca în zona montană să fie ceva mai rece.

Prognoza pentru Piatra Neamț

În Piatra Neamț ne putem aștepta la un peisaj de toamnă autentică, cu valori termice diurne care pleacă de la 11-12 grade la începutul intervalului și ajung la 18 grade în week-end-ul viitor.

Nopțile vor fi blânde, iar minimele nocturne se vor încadra între 5 și cel mult 8 grade. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar la munte, iar în rest va fi apropiat de cel normal. (G.S)