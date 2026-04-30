Vreme amestecată în minivacanța de 1 Mai

În perioada minivacanței de 1 Mai nu va fi timp prea bun, iar până pe 2 mai în toată țara este în vigoare o informare meteo de vreme rea și se vor înregistra valori termice sub media perioadei. Conform Administrației Naționale de Meteorologie pe 1 Mai va fi deosebit de rece, cu abateri de 8 până la 12 grade față de mediile multianuale, iar pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest, se va produce brumă. În sudul și estul țării va ploua consistent, iar la munte va fi toată gama de precipitații, de la ploaie la lapoviță, măzăriche și ninsoare. Tabloul este întregit de vânt și vor fi intensificări de până la 45 km/h, iar la munte zăpada nouă în strat de până la 8 centimetri va fi viscolită de vânt în rafale de 60 – 70 km/k.

În zona noastră în primele două zile se vor înregistra valori termice diurne de 11 grade, iar cele nocturne se opresc la 5, poate cel mult 6 grade. Duminică, 3 mai, soarele prinde putere și aduce temperaturi de 16 grade. Dacă prognoza se adeverește săptămâna viitoare se încălzește și se vor atinge maxime de 24 de grade.

(G. S.)

Foto: ANM

