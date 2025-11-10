Vrei să devii detectiv particular? În Neamț sunt 68 și se mai organizează examene de atestare

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț anunță organizarea examenului de atestare a calității de detectiv particular, care va avea loc în data de 4 decembrie, începând cu ora 10:00, la sediul instituției din Piatra Neamț, strada Eroilor nr. 16.

Persoanele care doresc să practice această profesie trebuie să îndeplinească o serie de condiții și să parcurgă două probe de examen, una scrisă și un interviu.

Condiții de participare

Candidații trebuie să aibă cetățenie română sau a unui stat membru UE, domiciliul în județul Neamț, studii medii și să fie absolvenți ai unei școli postliceale de detectivi, ori foști polițiști sau absolvenți de studii superioare. De asemenea, să fie apți din punct de vedere medical, să nu aibă antecedente penale și să obțină avizul IPJ Neamț.

Dosarele de înscriere pot fi depuse până la data de 17 noiembrie, la sediul IPJ Neamț – Serviciul de Investigații Criminale. Documentele necesare includ: cererea de înscriere, actul de identitate, certificate medical și psihologic valabile, acte de studii, dovada absolvirii unui curs de specialitate, curriculum vitae, declarație privind neexercitarea unei funcții de autoritate publică și dovada achitării taxei de 292 lei, ce se plătește după obținerea avizului de participare.

Desfășurarea examenului

Examenul de atestare cuprinde două etape, proba scrisă, un test grilă cu 20 de întrebări bazate pe tematica și bibliografia stabilite și interviul, susținut doar de candidații admiși la proba scrisă.

Rezultatele fiecărei probe vor fi afișate la sediul IPJ Neamț, iar contestațiile pot fi depuse în termen de 24 de ore de la afișare.

Tematica detaliată și bibliografia pot fi consultate pe site-ul oficial al Poliției Române: https://nt.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/comunicate/examen-de-atestare-a-calitatii-de-detectiv-particular1762409592. Pentru informații suplimentare, cei interesați pot contacta IPJ Neamț la telefon 0233 207 000 sau 0753 133 013.

Situația la nivelul județului Neamț

Potrivit datelor furnizate de IPJ Neamț, la nivelul județului au fost eliberate până în prezent 68 de atestate de detectiv particular și nu a fost înregistrat niciun caz de retragere a acestora.