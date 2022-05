Poveştile de viaţă cu final fericit, mai ales cele care îi implică pe cei mici, au întotdeauna savoarea lor. Darius este un băieţel din Piatra Neamţ, care-şi doreşte să devină poliţist la circulaţie. El şi-a dorit foarte mult să primească o uniformă şi o fotografie cu un agent de poliţie de la Rutieră. Astăzi, 12 mai, dorinţele lui au prins viaţă. Familia i-a dăruit uniforma făcută pe comandă, iar poliţiştii nemţeni s-au ocupat de cealaltă dorinţă a sa.

„Cu toții am fost copii și am avut pasiuni și dorințe exprimate cu seriozitate de oameni mari. Un astfel de copil este și Darius. El are aproape 5 ani și este un băiețel mare cum îi place să afirme cu tărie.

Astăzi, 12 mai, a venit împreună cu părinții la sediul nostru. El își dorea extrem de mult o uniformă de polițist rutier și o fotografie cu un polițist … tot rutier firește.

Dorința lui era pe jumătate îndeplinită. De cealaltă jumătate ne-am ocupat noi. În afară de fotografia pe care a promis că o va păstra ca amintire în camera lui, Darius a avut ocazia să exploreze în amănunt și interiorul unei autospeciale de poliție.

Nu te grăbi să crești, Darius. Noi te vom aștepta!“, spune inspector Georgiana Puşcaşu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ.

Angela Croitoru