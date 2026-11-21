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Creștinii ortodocși prăznuiesc pe 21 noiembrie Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în popor ca Vovidenia sau Ovidenia.

Potrivit tradiției, Fecioara Maria a fost dusă la Templul din Ierusalim de părinții săi, Ioachim și Ana, la vârsta de trei ani, împlinind astfel făgăduința făcută lui Dumnezeu. Este una dintre cele mai vechi sărbători închinate Maicii Domnului, cinstită de peste 1.400 de ani.

În calendarul popular, Vovidenia este sărbătoarea luminii. Cade în plin Post al Crăciunului, într-o perioadă considerată a fi a întunericului, iar credincioșii o marchează prin candelă și lumânări aprinse, ca simbol al speranței și protecției.

Este zi cu dezlegare la pește.

Tradiții și obiceiuri de Vovidenie

Noaptea în care se deschide cerul. Se spune că în noaptea de Vovidenie cerurile se deschid, rugăciunile au putere mai mare, iar lumânările aprinse aduc lumină sufletelor celor adormiți.

Fetele își află ursitul. Cel mai cunoscut obicei este cel al fetelor nemăritate, care, la lumina unei lumânări albe, priveau în fântână pentru a „vedea” chipul celui cu care se vor căsători.

Apa vindecătoare. Cei cu boli de ochi vegheau lângă o strachină cu apă și o lumânare aprinsă, cu credința că apa capătă puteri tămăduitoare.

Lumânări pentru cei fără lumânare. În această zi se aprind lumânări și se dau pomeni pentru cei morți fără lumânare, pentru pruncii nebotezați, pentru cei înecați sau morți de moarte năprasnică.

Prognoze pentru anul nou. Oamenii priveau cerul în noaptea de Vovidenie: dacă ziua era caldă și senină, se credea că anul următor va fi rodnic și blând. Se mai spune că tot acum ard comorile ascunse, cu flacără albastră.

Protecția casei. Ușile și ferestrele se ungeau cu usturoi, iar focul și lumânările nu se stingeau toată noaptea, pentru alungarea duhurilor rele. Tot acum încep Filipii de iarnă, protectorii lupilor.

Pentru credincioși, dincolo de obiceiuri, Vovidenia rămâne o chemare la rugăciune pentru sănătatea copiilor, pace în familie și iertarea păcatelor – o lumină aprinsă în inima lunii noiembrie.

Sursa: Facebook/Schitul Vovidenia – Neamț