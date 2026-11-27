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În această perioadă, când lumea vânează brazi de Crăciun, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva desfășoară campania de împăduriri de toamnă, „specifică zonelor de câmpie, luncă și Delta Dunării”, informează un comunicat al instituției.

La acest timp de acțiuni, participă, în fiecare an, atât iubitori ai naturii, elevi și cadre didactice, voluntari și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, cât și ai companiilor, respectiv autorităților locale. Acestora, le sunt puși la dispoziție puieții forestieri necesari și ajutoare din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor, care supraveghează lucrările, în așa fel încât „fiecare puiet plantat să aibă șanse cât mai mari să devină pădure”.

„Vor fi plantați peste 4,5 milioane de puieți forestieri, produși în pepinierele silvice ale regiei. Speciile folosite sunt în principal stejarul pedunculat, stejarul brumăriu, cerul și gârnița, dar și plopul alb, plopul negru, plopii hibrizi (euramericani), salcia și salcâmul, alături de alte specii de amestec și arbuști”.

Romsilva va regenera 2.147 ha din fondul forestier, proprietate publică a statului: 1.237 ha prin regenerare naturală și 910 ha prin împăduriri.

Suprafețele cele mai întinse care vor fi împădurite aparțin de Direcțiile Silvice: Brăila – peste 200 ha, Călărași – 130 ha, Tulcea – 95 ha, Teleorman – 78 ha, Galați – 61 ha și Ialomița – 53 ha.

De asemenea, în decursul acestei campanii, se vor face lucrări de completare pe 501 ha și de refacere „a plantațiilor afectate de calamități”, pe 884 ha.

Pentru anul 2026, programul de regenerare a pădurilor Romsilva include regenerarea a 9.500 ha: 5.920 ha prin regenerări naturale, 3.580 ha prin împăduriri, completări pe 2.619 ha și refaceri ale plantațiilor afectate în urma calamităților pe 1.550 ha.

În ultimii șase ani, Regia Națională a Pădurilor a regenerat 83.584 ha din fondul forestier, proprietate publică a statului, dintre care 26.736 ha s-au făcut prin împăduriri și 56.848 ha prin regenerări naturale, „fiind plantați peste 155 de milioane de puieți forestieri”.