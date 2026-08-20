Vlad Verdeș este acuzat că și-a înjunghiat tatăl de 23 de ori – dosarul uciderii polițistului Ciprian Verdeș a ajuns în instanță

La aproape trei luni distanță de la crima care a îngrozit orașul, Vlad Verdeș a fost trimis în judecată de procurorii nemțeni care-l acuză de uciderea tatălui, polițistul Ciprian Verdeș. Relevant în anchetă este faptul că atacul a fost unul furibund, polițistul fiind înjunghiat de 23 de ori cu un briceag cu lama de 34 de centimetri.

„Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț a finalizat cercetările în dosarul având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de omor calificat (în forma violenței în familie), faptă prev. și ped. de art. 199 alin. (1) C.pen. cu trimitere la art. 188 alin. (1) C.pen. raportat la art. 189 alin. (1) lit. a) și h) C.pen., tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 alin. (2) și (3) din Codul penal și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. (1) lit. a) Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, constând în aceea că, în data de 01.06.2026, inculpatul V.V.M. s-a deplasat cu trenul, pe ruta București-Piatra Neamț, având asupra sa un cuțit tip briceag, de 34 cm., iar în seara de 01.06.2026, în jurul orei 20:58, în timp ce se afla pe str. Mihai Eminescu din municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, a aplicat 23 de lovituri de cuțit în zona gâtului, toracelui și abdomenului tatălui său, V.C.M., în prezența mai multor persoane, provocând decesul acestuia”, conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.

La trimiterea în judecată procurorii au cerut instanței menținerea arestului preventiv pentru acuzat. Acesta a fost supus unei expertize medico-legale psihiatrice care a stabilit, cel mai probabil, că Vlad Verdeș avea discernământul păstrat în momentul atacului și răspunde penal pentru faptele reținute în sarcina sa. În cazul în care discernământul ar fi fost abolit, el nu ar fi răspuns penal.

Omorul a avut loc pe 1 iunie, în zi de mare sărbătoare, de Rusalii și Ziua Copilului. S-a întâmplat la kilometrul zero al municipiului Piatra Neamț la un moment la care strada era foarte animată (amănunte aici). Cercetările ulterioare au stabilit că fiul a pus la cale o diversiune și l-a chemat pe Ciprian Verdeș prin interfon, să coboare în fața blocului pentru a se împăca. Bărbatul a fost surprins de ploaia de lovituri, nu s-a putut apăra și a decedat în scurt timp de la atac. În ziua înmormântării colegii lui au luat o decizie fără precedent și au întrerupt activitatea cu publicul la ghișeu pentru a putea participa la funeralii (amănunte aici ).